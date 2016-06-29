Сочи, Краснодарский край, 29 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на сегодняшний день в региональном реестре проблемных объектов долевого строительства числится 35 незавершенных объектов, общее количество пострадавших дольщиков — около пяти тысяч. Такие данные были озвучены на совещании в Сочи, на котором обсуждались методы по защите прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков в Краснодаре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 29 июня.

wallspaper.ru Незавершенное строительство

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что в Краснодарском крае сложился положительный опыт решения проблем «обманутых дольщиков», хотя ситуация, по-прежнему, остается достаточно сложной. Положительный алгоритм работы с «недостроями» есть и в Краснодаре. Как подчеркнул в ходе совещания мэр города Владимир Евланов, городскими властями отработан механизм достройки, сопровождения и ввода в эксплуатацию «замороженных» в предыдущие годы строек с привлечением инвесторов, путем создания ТСЖ и ЖСК.

На сегодняшний день в Краснодаре чуть больше двух десятков проблемных домов, которыми занимаются местные власти. Как отметил Евланов, ситуации по каждому дому разные. Так, нередко вместе с достройкой таких домов приходится параллельно решать вопросы с получением техусловий на подключение зданий к коммуникациям, с оформлением разрешительной, проектной и земельно-правовой документации.

Привел градоначальник и несколько примеров. Так, один из проблемных домов в Краснодаре — по ул. им. Димитрова, 3/1 — уже готов, квартиры по проекту сдаются в черновом варианте. Однако значительное количество дольщиков «купили» квартиры с чистовой отделкой. Кроме того, на данном объекте были выявлены факты «двойной» продажи квартир, и теперь все эти моменты необходимо отрегулировать, в том числе — с участием правоохранительных органов.

Многоквартирный дом по ул. Карякина, 5 также будет достраиваться с привлечением инвестора. На сегодняшний день по нему предстоит наибольший объем работ, и завершить их удастся в 2018 году. Остальные стройки — Литеры 5 и 6 по ул. Мачуги, дом на углу улиц Бабушкина и Рашпилевской и по ул. Дмитриевская Дамба, 10 находятся в высокой степени готовности. В частности, к дому по ул. Дмитриевская Дамба, 10 осталось проложить теплотрассу, и все необходимое для этого есть.

«Экстренные меры дают определенный результат: за полтора года в крае «реанимировано» более 50 проблемных объектов — это почти 7,5 тысячи квартир. Но это все делается в ручном режиме. А хотелось бы, чтобы была системная работа», — сказал в ходе совещания губернатор Краснодарсокго края Вениамин Кондратьев, отметив, что «нужны системные государственные меры предупреждения беды под названием «обманутые дольщики».

Добавим, что в Краснодарском крае активно ведется работа по информированию населения о строительных объектах. На сегодня уже разработан прототип карты долевого строительства региона. На ней размещены законные и незаконные стройки, а также отмечены объекты, застройщик которых находится в стадии банкротства. Потенциальный покупатель жилья может найти здесь информация о застройщике — разрешение на строительство, сроки и их нарушения, действительность технических условий на подключение, проверки и штрафные санкциях в адрес компании, если таковые имеются. Полностью карта войдет в рабочий режим в течение полугода.