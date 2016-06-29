Нижний Новгород, 29 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд приговорил Олега Белова, который убил летом 2015 года свою жену, шестерых детей и мать, к пожизненному заключению. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает РИА Новости.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Напомним, 26 июня прошлого года Белов зарезал свою жену и шестерых малолетних детей в квартире дома в Нижнем Новгороде. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тела и сложил их фрагменты в пакеты, чтобы захоронить.

Спустя несколько дней Белов поехал в город Гороховец Владимирской области и убил собственную мать, так как боялся, что она может способствовать его изобличению. На следующий день они Белов был обнаружен полицией в Коврове на садовом участке его супруги. При задержании он оказался сопротивление и был ранен.

В ходе следствия экспертиза установила, что Белов страдает психическим расстройством, которое не исключает вменяемости, в связи с чем подлежит уголовной ответственности.

В суде государственное обвинение просило суд удовлетворить иск тещи Белова о компенсации морального вреда на сумму в пять миллионов рублей. Защита Белова настаивала на невиновности осужденного. Сам Белов просил его оправдать.

В итоге суд приговорил его к пожизненному заключению.

Официальный представитель СК России Владимир Маркин отметил, что «если бы Белов осознавал и понимал, что за агрессивное поведение в семье придется отвечать, если бы видел внимание к проблеме со стороны правоохранителей, думаю, многое могло бы сложиться иначе и, возможно, трагических последствий удалось бы избежать». «Но при отсутствии реакции со стороны полиции его уверенность в безнаказанности лишь усилилась», — заявил он.