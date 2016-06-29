Париж, 29 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Россия готова взаимодействовать с Турцией на треке урегулирования ближневосточного кризиса. Об этом 29 июня в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Флаг Турции

«После того, как президенты России и Турции обсудили налаживание отношений», мы готовы и с Турцией возобновить переговоры по урегулированию кризиса в регионе», — сказал Лавров.

Он напомнил, что 1 июля в Сочи состоится заседание Совета министров ЧЭС: «Россия и Турция являются членами ЧЭС. Там предварительно планируется по запросу моего турецкого коллеги наша встреча».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.