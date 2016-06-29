Воронеж, 29 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Основные проблемы на селе сегодня — это оформление невостребованных земельных долей и установление их собственника, предоставление земель сельхозназначения, отсутствие грамотных специалистов для осуществления муниципального земельного контроля. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской областной думы, говорилось 28 июня в Боброве на выездном заседании комитета областной думы по имущественным и земельным отношениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

В ходе заседания отмечалось, что сегодня основные проблемы, препятствующие развитию села, — оформление невостребованных земельных долей и установление их собственника, предоставление земель сельхозназначения, отсутствие грамотных специалистов для осуществления муниципального земельного контроля. Все эти факторы снижают эффективность работы с инвесторами и сказывается на бюджете, так как поступления от налога на землю формируют существенную часть местных бюджетов.

Парламентарии рассмотрели проект закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Воронежской области». Он был принят в первом чтении областной думой, однако ко второму чтению поправок не поступило, поэтому депутаты рекомендовали его к принятию.

Законопроект, в частности, устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории области, в соответствии с которым уполномоченные органы местного самоуправления проводят проверки соблюдения требований земельного законодательства. В законе описываются формы муниципального контроля, документы, организация проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, органов государственной власти и МСУ, и меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами при выявлении нарушений. Оценки муниципалитетов будет учтены и в дальнейшем при реализации закона.

Председатель областной думы Владимир Нетёсов, подводя итоги заседания, отметил, что результатом работы станет ряд законодательных инициатив.

«Повышение эффективности землепользования очень важно, ведь налог на землю формирует местные бюджеты, а от правильного использования земли зависит развитие всего аграрного сектора и промышленного комплекса», — подчеркнул он, добавив, что предметом законодательной инициативы, по словам спикера облдумы, может стать усиление административной ответственности за отдельные нарушения в сфере землепользования, предусмотренные КоАП РФ.