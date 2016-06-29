Ереван, 29 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Нагорно-карабахский конфликт содержит в себе опасность эскалации в любой момент, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 29 июня перед началом визита в страны Закавказья.

auswaertiges-amt.de Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

«Как председатель ОБСЕ, мы несем ответственность по возможности ограничить эту опасность», — согласно azatutyun. am, сказал Штайнмайер, в качестве мер, принимаемых с данной целью, указав на укрепление режима прекращения огня, меры по установлению доверия и переговоры, «которые скоро должны быть возобновлены».

29 июня Штайнмайер прибудет в Армению. В ходе трехдневной поездки он посетит также Грузию и Азербайджан.

Ранее сообщалось о возможном визите главы МИД Германии в Карабах, однако эта информация не подтвердилась.