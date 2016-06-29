Париж, 29 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Россия сотрудничает как с правительством Сирии, так и с сирийской оппозицией. Об этом 29 июня в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы отвечаем за конструктивный подход и за тех, с кем мы сотрудничаем — а сотрудничаем мы и с правительством, и с оппозицией. Все они готовы участвовать и находились в Женеве, и все они представили идеи по политическому переходу. Подчёркнуто, что его параметры должны быть согласованы между правительством и оппозицией. Оппозиция внесла предложения. Оппозиция в виде «Высокого комитета по переговорам» занимает неконструктивную позицию, отказывается садиться за стол переговоров и не вносит предложений. В результате обструкции январский раунд переговоров был отменён и перенесён, раунд переговоров в апреле состоялся и был небесполезен», — сказал Лавров.

По его словам, основное влияние на Комитет имеет не Россия, а США и другие страны: «Мы выполняем всё, о чём договаривались. Мы готовы сотрудничать со всеми странами и сторонами».