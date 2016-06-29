Воронеж, 29 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. 110-летие со дня рождения генерала армии, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского отметили в Воронеже 29 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы администрации Воронежа В Воронеже отметили 110-летие со дня рождения Ивана Черняховского

Основные мероприятия прошли у памятника Ивану Черняховскому на площади у вокзала «Воронеж-1». Под звуки траурного марша венки и цветы к памятнику возложили ветераны, военные, сотрудники прокуратуры Воронежской области, общественники. Затем здесь прошествовала рота почетного караула Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Курсанты несли российский флаг, флаги Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Кроме того, в преддверии дня рождения генерала, руководившего операцией по освобождению Воронежа в 1943 году, в городе прошел целый ряд мероприятий. В библиотеках организованы уроки истории и часы патриотизма, в Музее-диораме организована тематическая выставка, мероприятия состоялись и для отдыхающих детских пришкольных лагерей.

Генерал армии Иван Черняховский — выдающийся советский военачальник, дважды герой Советского Союза. В июне — июле 1942 года был командующим 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте, а с июля 1942 года до апреля 1944 — командующим 60-й армией. За операцию по освобождению Воронежа представлен к ордену Красного Знамени.

Памятник Ивану Черняховскому в Воронеже появился относительно недавно. Изначально памятник авторства скульптора Н. В. Томского и архитектора и Л. Г. Голубовского был установлен, еще в советское время, в столице Литвы городе Вильнюсе (здесь в 1945 году генерал, убитый осколком в польском городе Пененжно, был похоронен, позже прах героя перевезли в Москву). Однако в 1990-х годах власти Вильнюса приняли решение о демонтаже памятника. Спасти памятник тогда удалось руководителю управления культуры администрации Воронежа Ивану Чухнову при содействии местного гарнизона — монумент доставили в Воронеж. Открыт памятник — заново — был в 1993 году.

В 2014 году власти польского города Пененжно приняли решение о демонтаже памятника советскому генералу Ивану Черняховскому, погибшему при освобождении города от гитлеровских захватчиков. Сам процесс уничтожения памятника начался в сентябре 2015 года, а 22 июня, к 75-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, стало известно: памятник полностью демонтирован. Изначально предполагалось, что собственно металлический бюст памятника будет передан российской стороне, однако передача не состоялась, он оказался в распоряжении польского Института национальной памяти.