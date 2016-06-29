Анкара, 29 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Из 41 погибшего в терактах в аэропорту Стамбула четверо были гражданами Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на саудовский новостной канал Al-Ekhbariya передает ABC News.

neboley.zp.ua Траурная лента

Эр-Рияд, являющийся союзником правительства Турции и сторонником повстанцев, пытающихся свергнуть президента Сирии Башара Асада, «осуждает и отвергает теракт», ответственность за который на себя взяло ИГИЛ (запрещено в РФ).

Турция является популярным туристическим направлением для арабских стран Персидского залива, особенно в летние месяцы. Атака 28 июня произошла за неделю до праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание мусульманского поста в месяц Рамадан.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.

По последним данным в результате теракта погибло более 41 человека и более 239 получили ранения.