Керчь, Крым, 29 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В Керчи Крымфиннадзор выявил незаконный перерасход бюджетных денег на возмещение местным перевозчикам затрат за провоз льготников в пассажирском транспорте. Местный департамент труда и соцзащиты необоснованно переплатил перевозчикам 26,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Evgeny Деньги в кошельке

«Установлено, что бюджету Республики Крым нанесен ущерб на сумму 26,9 млн руб в результате излишне перечисленных бюджетных средств на возмещение перевозчикам оплаты проезда пассажиров льготных категорий — ООО «Керчьтранс» — 23,3 млн рублей, ПАО «Керченское АТП №14 313» — 3,6 млн рублей», — сообщили в Крымфиннадзоре.

Также финнадзор предотвратил выплату 1,3 млн рублей перевозчику «Керчьтранс» в качестве «незаконного начисления задолженности за оплату проезда пассажиров льготных категорий».

Материалы проверки Крымфиннадзор передал в прокуратуру республики.