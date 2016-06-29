Париж, 29 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. США не достигли прогресса в вопросе влияния на сирийскую оппозицию с целью их ухода с позиций запрещённых в России ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры». Об этом 29 июня в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы договорились в рамках МГПС и Совбеза ООН о том, что прекращение огня должно охватить всю Сирию, кроме территорий, где есть запрещённые в России ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра». Когда это решение одобрялось, встал вопрос о том, что на территориях, контролируемых террористами, есть отряды т.н. «патриотической оппозиции». И на том этапе американские коллеги публично заявили, что они призывают всех нормальных оппозиционеров покинуть позиции запрещённой в России ИГИЛ. С тех пор прогресса достигнуто не было. Нам говорят, что «давайте возьмём паузу и не будем применять силу против террористов». Но когда такие паузы применялись, террористы получали подпитку в виде оружия и боевиков», — сказал Лавров.

По его словам, чтобы режим прекращения боевых действий всерьёз заработал, «нужно, чтобы наши партнёры и в США, и в регионе, и в Европе, которые имеют влияние на присоединившихся к перемирию оппозиционеров, заставили их уйти»: «Иначе может создаться впечатление, что запрещённую в России «Джабхат ан-Нусру» хотят поберечь, что является нарушением резолюции Совбеза ООН. Мы многократно говорили с США на эту тему, они нас заверяли, что вот-вот решат вопрос и выведут отряды с позиций террористов. Пока ничего такого не произошло. Но наши контакты продолжаются — как по линии ежедневных конференций между Хмеймимом и Оманом, так и в Едином военном центре в Женеве».