Москва, 29 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В этой связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поручил снять ограничения на поездки в Турцию Федеральное агентство по туризму напоминает туроператорам, что до момента выхода официального приказа о снятии ограничительных мер, продолжает действовать прежняя рекомендация о приостановке продаж туров в Турцию и организации чартерных рейсов, сообщили в Ростуризме.

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Также Ростуризм напоминает, что при планировании путешествий в Турцию нужно учитывать высокий уровень террористической опасности в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что поручит российским ведомствам вступить в переговоры с турецкими коллегами по вопросам восстановления двустороннего сотрудничества. В частности, имеется в виду снятие ограничительных мер на туристические поездки российских граждан в Турцию.

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Между тем, напомним, 28 июня на входе, выходе и на парковке аэропорта имени Ататюрка в Стамбул прогремели три взрыва. Погиб 41 человек, ещё 147 человек получили ранения. В турецком руководстве уже заявили о причастности к теракту запрещённой в России организации «Исламское государство».