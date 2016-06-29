Москва, 29 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Российской Федерации и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проведут встречу в Сочи (Краснодарский край) 1 июля. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

politkuhnya.info Флаги России и Турции

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пригласила главу МИД Турции на заседание Совета министров иностранных дел Организации по Черноморскому экономическому сотрудничеству (ОЧЭС). Допускалось, что «на полях» заседания Совета министром ОЧЭС может состояться встреча Лаврова и Савушоглу.

Теперь известно, что встреча Лаврова и Чавушоглу точно состоится. Главы МИД России и Турции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, сирийское урегулирование. Также будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений.

27 июня президент России Владимир Путин получил письмо от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в котором тот выразил сожаление по поводу преднамеренно сбитого турецкими ВВС российского фронтового бомбардировщика Су-24 в небе над Сирией. Этот инцидент резко ухудшил российско-турецкие отношения, Москва ввела против Турции санкции.

В Кремле посчитали, что письмо Эрдогана можно расценивать как извинения и решили нормализовать отношения с Турцией. Сегодня состоялся первый за долгое время телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.