Астана, 29 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана разработало законопроект о передаче школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения. Об этом сегодня, 29 июня, на отчетной встрече с населением сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова.

Наталья Кулясова Школьный врач

«Мы не только передаем школьную медицину, но еще и меняем функцию, которую должна выполнять школьная медицина при переходе в систему здравоохранения. Введение регистра детей в школах, проведение профессиональных осмотров, динамическое наблюдение, оказание психологической помощи — эти направления должны обеспечить оздоровление школьников именно в период обучения. И, конечно, это должно обеспечить снижение заболеваемости среди детей», — сообщила министр.

При этом она отметила, что львиная доля казахстанцев начинает терять свое здоровье уже в школе, так как при профилактическом осмотре школьников в тройке впервые выявленных заболеваний оказались болезни желудочно-кишечного тракта (24% осмотренных детей), глаз (16,2%), органов дыхания.

«Как вы видите, мы теряем здоровье уже со школьной скамьи. В этой связи, мероприятия по оздоровлению детей должны начинаться именно со школы. Мы сегодня совместно с нашими общественными институтами подготовили новую программу «Бала-аман». Это веб-ресурс, где предусматривается демонстрация различных видов упражнений для снижения усталости и напряжения у детей младших классов, обучение формированию правильной осанки на конкретных примерах, привитие навыков правильного питания, обучение детей оказанию первой медицинской помощи. Данная программа с сентября по декабрь 2016 года в пилотном режиме будет реализована в школах Астаны и Алма-Аты, с 1 января 2017 года — во всех школах страны», — пояснила Дуйсенова.

По данным главы Министерства здравоохранения и соцразвития, с начала этого года казахстанские школы уже начали реализовывать календарь оздоровительных мероприятий для школьников. При этом Дуйсенова напомнила, что данная практика не нова, поскольку раньше уже применялась в казахстанских школах.

«Эта практика у нас была, мы ее подзабыли, но в этом году, начиная с марта, мы в пилотном режиме в Астане, Алма-Ате и областных центрах взяли ее в мониторинг. С января месяца профосмотр прошли более 2,6 млн детей, из них на диспансерный учет были впервые поставлены 306 тысяч школьников. 25 тысяч детей направлены в санатории в период каникул, 144 906 школьников направлены на стационарное лечение и около 100 тысяч детей сейчас находятся на амбулаторном лечении. Мы определили группы риска: кого где нужно лечить. Результаты будут оценены в сентябре, когда дети придут в школы», — пояснила Дуйсенова.

Кроме того, в рамках программы «Бала-аман», казахстанским школьникам с первого класса будут прививать навыки правильного питания. Это направление получило название «живая пища». Помимо этого, министерство планирует внедрить обучение учеников навыкам оказания первой медицинской помощи.

Отвечая на вопрос пенсионерки из Кустанайской области, касающийся несправедливого начисления пенсии, Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане будет изменена методология назначения базовой пенсионной выплаты. По ее словам, с 1 июля 2018 года базовая ставка перестанет быть одинаковой для всех и будет определяться индивидуально для каждого в зависимости от стажа работы.

Рассказав о планах министерства, Тамара Дуйсенова затронула текущие вопросы. В первую очередь она сообщила, что состояние пострадавших от сибирской язвы в Карагандинской области стабильное.

«Все лица, которые находятся в Карагандинской областной инфекционной больнице, у них состояние стабильное. Все необходимое, включая лекарственное обеспечение, им представлено. Мы этот вопрос ежедневно держим на контроле», — добавила министр.

Напомним, в ночь на 20 июня в карагандинскую областную инфекционную больницу были доставлены 7 человек с подозрением на сибирскую язву. 21 июня двое из госпитализированных — мужчина и женщина — скончались. 27 июня сибирскую язву обнаружили и у двух жителей Восточного Казахстана.

Тамара Дуйсенова не обошла вниманием и состояние пострадавших во время терактов, произошедших 5 июня в Актюбинске (Актобе). Напомним, в ходе перестрелок с радикальными экстремистами 8 человек погибли и 23 получили ранения. По данным Дуйсеновой, все пострадавшие уже выписаны из больницы.

«Республиканская санитарная авиация совместно с Национальным научным медицинским центром провели совместную работу. И результат этой работы мы увидели, когда оказали помощь нашим коллегам из Актобе. То есть, не дожидаясь вызова со стороны региона, видя на экране или же получив информацию о состоянии пациента, мы смогли направить туда врачей по тем профилям, которые были необходимы. Благодаря этой работе все те пациенты, которые поступили в Актобе, выписаны, и сегодня их состояние стабильное», — сообщила министр.

Она также добавила, что сегодня в Казахстане проводится работа по созданию на местных уровнях единой диспетчерской службы с автоматизированной GPS-системой. В эту службу войдут санавиация области, станции скорой помощи районов, городов и сельских округов.

«На втором, республиканском, уровне служба будет включать санавиацию, телемедицину, интегрированные с первым уровнем информационные системы. Функционирование новой модели обеспечит координацию данных работ в масштабах всей страны: оперативные направления на места бригад санавиации, консультирование посредством телемедицины», — пояснила глава Минздрава.

Тамара Дуйсенова также прокомментировала распоряжение премьер-министра об объединении санитарной службы и органов здравоохранения. В частности, министр отметила, что с того момента как санэпидемслужба была передана в Агентство по защите прав потребителей, она перестала предотвращать вспышки заболеваний.

«Мы передали санитарную службу в это агентство, мы привели эту систему к тому, что она только регистрирует вспышки, дает предписания для того, чтобы устранить соответствующими нарушителями. А медицинская система здравоохранения сидит и ожидает только последствия той системы. А раньше СЭС мониторило ситуацию и прогнозировало возможные виды заболеваний», — пояснила Дуйсенова.

В завершение отчетной встречи министр здравоохранения Казахстана призналась, что доверяет казахстанской системе здравоохранения.

«За рубеж я не езжу, ни одну зарубежную поликлинику я не посещала. Я, согласно указа президента, нахожусь в медцентре Управления делами президента и там прохожу соответствующие услуги. Там же прохожу лечение», — заверила слушателей Дуйсенова.

Она также подчеркнула, что у нее нет никаких причин не доверять казахстанским врачам.

«Отечественной медицине я доверяю. Я хочу привести несколько примеров. Первое — ежегодно у нас рождается 400 тысяч детей. У нас за эти пять лет трансплантацию сделали 826 человек. Ежегодно у нас делают около 60 тысяч операций и в год проходит через наши стационары 2,5 миллиона человек. И, конечно, в этом большом объеме медицинских услуг есть и проблемы. О том, что есть проблемы с компетенцией врачей, о том, что идет нехватка медтехники. У нас не хватает кадров, мы это признаем. И мы над этим сейчас работаем», — добавила министр.

Отметим, отчетная встреча министра Дуйсеновой с населением прошла в соответствие с указом президента «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».