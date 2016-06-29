Вильнюс, 29 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Литву на совместные учения НАТО до 30 июня прибудет единица ротационных сил Португальской армии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 июня, в Минобороны Литвы. Около 120 португальских военных вместе с подразделениями сухопутных сил Литовской армии до середины октября будут принимать участие в совместных учениях.

Allied Joint Force Command Brunssum Португальские солдаты

Военные Португальской армии в Вильнюсский и Каунасский аэропорты прилетают несколькими группами с 22 по 29 июня, а около 40 единиц португальской военной техники 30 июня будет доставлено через Клапедский морской порт. Это артиллерийские пушки OBUS M119, военные внедорожники и грузовики.

Техника из Клайпеды будет передислоцирована в расположенную в Рукле механизированную пехотную бригаду «Железный волк». Колонну военной техники будут сопровождать экипажи Военной полиции, которые будут обеспечивать безопасность движения.

Литва прибывшим военным союзников предоставляет необходимую помощь принимающей стороны — обеспечивает жилье, питание, предоставляет нужную логистическую помощь. Прибывающее артиллерийское подразделение португальцев будет причислено к артиллерийскому батальону им. Генерала Ромуалдаса Гедрайтиса, вместе будет проходить военную подготовку, во время учений будет оказывать помощь непрямым огнем маневрирующим единицам.

На учения в Литву Португалия военных присылает уже во второй раз. Португальцы вместе с единицами разведки сухопутных сил Литовской армии тренировались в апреле-июле 2015 года.

С весны 2014 года с целью укрепления сил НАТО в Прибалтике в Литве дислоцируются военные роты сухопутных сил США, также по несколько месяцев в Литве тренировались роты военных из Бельгии, Дании, Люксембурга, Португалии, Венгрии, Германии.