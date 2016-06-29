Правительство Литвы обвинили в лоббировании интересов банков
Вильнюс, 29 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Правительство Литвы, не одобряя проект изменения закона о конкуренции, целью которого является ограничение возможности банков злоупотреблять своим доминирующим положением, и дальше оставило открытый путь для банков наживаться за счет жителей Литвы, считает староста парламентской фракции Рабочей партии Кястутис Даукшис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июня.
«Мы предлагали, чтобы банк, как и субъект, занимающийся розничной торговлей, считался доминирующим на рынке, если он занимает не менее 30% рынка. Доминирующим положением банков считается, когда три крупнейших банка вместе занимают 55% рынка или больше. В настоящее время эти показатели — соответствующе 40% и 70%. Но очень жаль, что правительство не увидело необходимость этих поправок и проголосовало против них, аргументируя это тем, что в проекте необоснованно банковский сектор выделяется из других. Думаю, что это их аргумент необоснованный, так как сегодня именно такие цифры, какие мы предлагаем узаконить для банков, установлены и для хозяйственных субъектов, занимающихся розничной торговлей», — говорит Даукшис.
По словам политика, в Литве есть 5 крупных торговых центров, для которых установлены более строгие требования, касающиеся доминирующего положения, а для основных крупнейших банков — нет.
«По утверждению правительства, исключения правового регулирования должны быть объективно необходимыми и обоснованными, этого им не хватило в нашем законопроекте. Позвольте высказать несколько аргументов. Во-первых, мы строже контролируем рынок торговых сетей, так почему мы не можем сделать то же самое с банками? Во-вторых, банки все больше регулируют доступ людей к своим деньгам, вводят плату за услуги, которые до сих пор предоставлялись бесплатно, увеличивают наценки на другие услуги. Так позвольте спросить, на самом ли деле нет никакой необходимости и обоснованности для того, чтобы строже контролировать банковский сектор? Я все же надеюсь, что удастся убедить коллег в Сейме, что вывод правительства несправедлив по отношению к нашим людям, и они примут эти поправки, которые, кстати, уже одобрили в первом чтении», — сказал Даукшис.
По словам «трудовиков», эти поправки не позволят банкам массово увеличивать наценки на услуги, а Банку Литвы будет предоставлена возможность строже контролировать банки и их политику цен.