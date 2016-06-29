Вильнюс, 29 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Правительство Литвы, не одобряя проект изменения закона о конкуренции, целью которого является ограничение возможности банков злоупотреблять своим доминирующим положением, и дальше оставило открытый путь для банков наживаться за счет жителей Литвы, считает староста парламентской фракции Рабочей партии Кястутис Даукшис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июня.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

«Мы предлагали, чтобы банк, как и субъект, занимающийся розничной торговлей, считался доминирующим на рынке, если он занимает не менее 30% рынка. Доминирующим положением банков считается, когда три крупнейших банка вместе занимают 55% рынка или больше. В настоящее время эти показатели — соответствующе 40% и 70%. Но очень жаль, что правительство не увидело необходимость этих поправок и проголосовало против них, аргументируя это тем, что в проекте необоснованно банковский сектор выделяется из других. Думаю, что это их аргумент необоснованный, так как сегодня именно такие цифры, какие мы предлагаем узаконить для банков, установлены и для хозяйственных субъектов, занимающихся розничной торговлей», — говорит Даукшис.

По словам политика, в Литве есть 5 крупных торговых центров, для которых установлены более строгие требования, касающиеся доминирующего положения, а для основных крупнейших банков — нет.

«По утверждению правительства, исключения правового регулирования должны быть объективно необходимыми и обоснованными, этого им не хватило в нашем законопроекте. Позвольте высказать несколько аргументов. Во-первых, мы строже контролируем рынок торговых сетей, так почему мы не можем сделать то же самое с банками? Во-вторых, банки все больше регулируют доступ людей к своим деньгам, вводят плату за услуги, которые до сих пор предоставлялись бесплатно, увеличивают наценки на другие услуги. Так позвольте спросить, на самом ли деле нет никакой необходимости и обоснованности для того, чтобы строже контролировать банковский сектор? Я все же надеюсь, что удастся убедить коллег в Сейме, что вывод правительства несправедлив по отношению к нашим людям, и они примут эти поправки, которые, кстати, уже одобрили в первом чтении», — сказал Даукшис.

По словам «трудовиков», эти поправки не позволят банкам массово увеличивать наценки на услуги, а Банку Литвы будет предоставлена возможность строже контролировать банки и их политику цен.