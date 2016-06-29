Москва, 29 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Защиту прав работников на выплату зарплаты при проведении процедуры банкротства предприятия предлагается усилить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Мартин Шаккум и Павел Качкаев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как отмечают авторы инициативы, зачастую денежных средств, поступивших в конкурсную массу в ходе процедуры банкротства предприятия, не хватает для покрытия текущих расходов, и до погашения задолженности по заработной плате очередь не доходит.

В связи с этим законопроект предусматривает сокращение расходов на проведение процедур банкротства, а также устанавливает условие получения арбитражными управляющими вознаграждения только после погашения задолженности по зарплате и социальным выплатам. Также законопроект предполагает ограничения для арбитражных управляющих на участие одновременно в нескольких процедурах банкротства. Документ расширяет полномочия судебных приставов-исполнителей по исполнению требований о взыскании задолженности по заработной плате, относящихся к текущим платежам.

Также устанавливается запрет на допуск к участию в конкурсных процедурах по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд работодателей, привлеченных к ответственности за нарушение трудового законодательства, в том числе установленного срока выплаты зарплаты. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит работникам «реализовать свое конституционное право на получение заработной платы своевременно и в полном объеме».