Париж, 29 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Официальная Москва будет отслеживать дискуссию на саммите НАТО, который состоится в Варшаве. Об этом 29 июня в ходе брифинга заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Обсуждается возможность проведения совета РФ-НАТО на уровне постпредов. Мы будем следить, как пойдёт дискуссия на саммите НАТО в Варшаве — прежде всего в свете тенденции присутствия НАТО у наших границ. Сюда же относится проблема ПРО. Все эти вопросы нужно обсуждать откровенно, стремиться обсудить вопросы и понять друг друга. Отношения РФ и НАТО радовать не могут — они почти были заморожены», — сказал Лавров.

Он также напомнил, что в вопросе урегулирования кризиса на Украине есть «Нормандский формат»: «В последние недели активизировались контакты с тем, чтобы сдвинуть с мёртвой точки выполнение соглашений. Конечно, важнейшим условием прогресса является налаживание прямого диалога между Киевом и Донбассом по всем вопросам урегулирования».