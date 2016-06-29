Челябинск, 29 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. 31 ребенок-сирота и ребенок оставшийся без попечения родителей из Челябинской области за 2015 год был усыновлён иностранными гражданами. Странами, в которые выбыли дети, являются Италия, Испания и Франция, сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

За 2014 года в семьи иностранных граждан было передано 42 ребенка. В Минсоце отмечают, что международное усыновление осуществляется под пристальным контролем соответствующих служб РФ и строго по нормативным документам. Так, согласно Семейного кодекса РФ и постановления правительства РФ от 4 ноября 2006 года №654 «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» регламентируется процедура оформления документов для иностранного усыновления. Решение об усыновлении принимает судебная инстанция по месту пребывания ребенка. Как правило, это городской районный суд в месте расположения органов опеки и попечительства, в ведении которого находится сирота. Для решения о передаче ребенка, претендент-иностранец собирает пакет документов. При положительном решении родители и ребенок убывают в страну проживания. После переезда сторона забравшая ребенка, регулярно сообщает в российские инстанции сведения о состоянии ребенка с приложенными фотографиями семьи и самого ребенка.

По данным Минсоца, усыновление детей-сирот из Челябинской области за пределы России в последние годы снижается, однако говорить о полном прекращении передачи российских детей в иностранные семьи европейских стран, преждевременно.

Позиция Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова в отношении иностранного усыновления категоричная. «В России в детских домах 72 тыс. детей, а в Америке — где-то 110−120 тыс. Даже страны, которые берут детей за рубежом, всё равно у себя имеют детские дома и таких детей. Это к вопросу о том, что надо нам самим заниматься своими детьми, а не раздавать их по всему миру. Я принципиальный противник того, чтобы отдавать детей за границу», — сообщил Астахов «Известиям» 19 февраля 2015 года.

Позиция Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной другая. «Вы знаете, наверное, у нас у каждого может быть своя позиция. Да, естественно, Павел Алексеевич выразил свое мнение, и в каких-то моментах я разделяю эту позицию. Но в каждой ситуации иностранного усыновления нужно подходить индивидуально. Если мы понимаем, что по каким-то причинам, к сожалению, у ребенка не получились перспективы в рамках Российской Федерации, то наверное, нужно к каждому моменту подходить индивидуально, и не принимать каких-то очень категоричных решений. Каждое решение должно быть максимально взвешенное. Мы сейчас в ситуации такой, что у нас федеральным законодательством запрет на иностранное усыновление не наложен. То есть у нас предусмотрена возможность иностранного усыновления. И когда мы говорим о каких-то жестких позициях, что вот «за» или «против», ну наверное, нужно ориентироваться в первую очередь на существующее законодательство. Поэтому с точки зрения Уполномоченного я считаю, что есть определенное законодательство, и оно позволяет, то нужно индивидуально подходить. И если для ребенка — это перспектива, то наверное, нужно исходить в первую очередь из интересов ребенка. Конечно, приняв все возможные максимальные усилия для того, чтобы изначально он попал в российскую семью», — пояснила Ирина Буторина.

«В данном вопросе мы согласны с мнением Павла Астахова. Детей отдают развивающиеся, третьи страны. У нас великая страна, нам должно быть стыдно и негоже заниматься подобным. Нужно сделать все, чтобы и лечение, и образование наших детей обеспечивалось в России. Кроме этого есть аспект безопасности. Отдавая детей за рубеж, мы никогда не сможем на 100% отслеживать и контролировать их судьбу. Например, в Италии в 2011 году пропало 1260 детей. В связи с этим скандальным случаем было заявление министра внутренних дел Италии Роберто Марони, который признался, что в Италии пропадают сотни детей иностранцев. Он сказал, что эти дети попадают в частные клиники по пересадке органов», — сообщил представитель общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Владимир Петухов.

Напомним, после распада СССР и падения «железного занавеса», на Запад хлынул поток детей, усыновляемых щедрыми и гуманными, как тогда казалось, иностранцами. Например, с 1999 по 2011 годы только в Соединенные Штаты по официальной статистике было вывезено около 45 тыс. российских детей. В лихие 1990-е годы иностранное усыновление осуществлялось фактически бесконтрольно. Чтобы получить цифры реального количество вывезенных детей, нужно удвоить, а то и утроить официальную статистику. Больше вывозилось детей только из Китая и с Украины.

1 января 2013 года в России вступил в действие закон Димы Яковлева, согласно которому был введен запрет на усыновление в Соединенные Штаты Америки. Поводом к наложению запрета на передачу детей в США послужили участившиеся сообщения о жестоком обращении и гибели российских детей, усыновленных американцами. Согласно п. 4 закона, Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в городе Вашингтоне 13 июля 2011 года, прекращает свое действие.

Вместе с тем, в феврале 2014 год Россия ввела ограничения на усыновление детей в страны, легализовавшие однополые браки, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В связи тем, что Испания (в 2005 году), Франция (в 2013 году) и совсем недавно Италия (12 мая 2016 года) легализовали однополые браки, усыновление в эти страны должно было попасть под запрет. Однако Российские законодатели пошли по другому пути. Между странами заключаются двусторонние договора, по которым иностранцам, при условии запрета передачи однополым парам, разрешено усыновлять российских детей.