Берлин, 29 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль раскритиковал предложение Еврокомиссии ратифицировать договор о свободной торговле Евросоюза с Канадой (CETA) без участия национальных парламентов ЕС, передает Spiegel.

greensefa Протест против Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства

«Теперь решить, что национальные парламенты не могут ничего сказать по этому торговому договору, невероятно глупо», — заявил Габриэль в интервью Tagesspiegel.

«Глупое продавливание CETA взорвет» все теории заговора о других соглашениях по свободной торговле, считает немецкий министр. «Если Еврокомиссия сделает это в CETA, то TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между ЕС и США— ИА REGNUM) мертво». Без голосования в Бундестаге Габриэль обещал не поддержать договор с Канадой в совете министров ЕС по торговле.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также поддерживает вовлечение Бундестага. «Мы попросим Бундестаг о формулировании мнения», — заявила 28 июня она в Брюсселе.