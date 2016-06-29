Париж, 29 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жан-Марка Эро прошли в конструктивной манере. Об этом 29 июня заявил Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я очень доволен переговорами. Они прошли в конструктивной манере. Это уже наша третья встреча. Я ценю конструктивный диалог, который мы развиваем, продвигая взаимодействие», — сказал Лавров.

По его словам, стороны также обсудили график двусторонних контактов на ряде уровней и отметили, что «с обеих сторон есть интерес преодолеть негативные тенденции в торгово-экономической сфере и совместно принять шаги, которые возвратят взаимодействие на траекторию поступательного развития».

Также стороны уделили основное внимание «необходимости более эффективной борьбы с терроризмом»: «Теракты в Турции заслуживают самого решительного осуждения, но нужны конкретные действия в объединении всех стран по противодействию терроризму. Мы обменялись оценками в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Наши страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Контакты с Арменией и Азербайджаном регулярно проводятся. Мы также обсудили ситуацию в Сирии — здесь также есть МГПС, где актуальна задача ликвидации террористического очага, обеспечения гуманитарного доступа и содействие политическому урегулированию».