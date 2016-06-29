Астана, 29 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Карагандинской области пресечена деятельность радикальной группы, которая планировала террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств. Как сообщила сегодня, 29 июня, пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, спецоперация была проведена три дня назад.

Brett Neilson Взрыв

«При задержании в поселке Гульшат один из террористов произвел самоподрыв и от полученных ран скончался. Других жертв и пострадавших не имеется. Остальные члены группы задержаны. Изъяты компоненты к взрывному устройству, огнестрельное оружие и иные вещественные доказательства. По данному факту начато досудебное расследование. Следственные мероприятия продолжаются», — говорится в пресс-релизе КНБ.

При этом в сообщении не уточняется, сколько человек было задержано.

Напомним, у казахстанских спецслужб есть приказ от президента страны Нурсултана Назарбаева уничтожать террористов при оказании сопротивления. Такое распоряжение глава государства дал председателю Комитета национальной безопасности республики Владимиру Жумаканову после терактов в Актюбинске (Актобе), произошедших 5 июня.

Тогда группа радикальных экстремистов напала на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии. В ходе перестрелок погибли 8 человек и еще 23 получили ранения. Кроме того, были убиты трое террористов. В ночь на 6 июня в ходе антитеррористической операции правоохранительным органам удалось уничтожить еще 5 экстремистов.

7 июня силами спецвойск были ликвидированы еще 13 участников терактов. 10 июня во время спецоперации по задержанию лиц, причастных к совершению актов терроризма в Актюбинске, была уничтожена группа террористов из пяти человек.

В тот же день президент Казахстана дал указание ужесточить законодательство в части противодействия терроризму и экстремизму, обороту, хранению и продаже оружия, в области регулирования миграции и религиозных объединений.

Несколькими днями позже Министерство внутренних дел Казахстана официально сообщило, что актюбинские террористы получали инструкции с территории Сирии от главного идеолога ДАИШ (экстремистская организация, запрещеная в ряде стран, в том числе в России — прим. ИА REGNUM).

Связаны ли члены обезвреженной на территории Карагандинской области группировки с актюбинскими экстремистами, пока не сообщается.