Ростов-на-Дону, 29 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Авиасообщение между международным аэропортом Ростова-на-Дону и Стамбулом пока сохранено. Согласно данным онлайн-табло, воздушное судно А-320 авиакомпании «Турецкие авиалинии» приземлится на Дону в ночь на 30 июня в 2:50 и вылетит обратно в 4:20, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

rnd-airport.ru Ростовский аэропорт

Об изменениях в расписании полётов пока ничего неизвестно, возможно, они появятся чуть позже.

Напомним, что 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремели три мощных взрыва. В результате жертвами теракта стали десятки человек, в том числе граждане иностранных государств: 41 погиб, 239 были ранены.

По имеющимся данным, теракт осуществили три террориста-смертника. Предполагается, что взрывы совершили террористы запрещённой в России террористической организации «Исламского государства».