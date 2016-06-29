Москва, 29 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В 1 полугодии 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки зарегистрировано и рассмотрено более 7 тысяч обращений граждан (в 2015 году — около 8 тысяч), сообщили в. Рособрнадзоре.

.banki.ru Обращения граждан

Чаще всего в ведомство поступают вопросы, касающиеся образования в целом (19,5%), единого государственного экзамена (15%), системы высшего профессионального образования (14,4%), конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях (7,3%).

Среди прочих обращений — вопросы, связанные с порядком получения лицензии, места в детском саду, работой школ, управлением системой образования, организацией работы образовательных организаций высшего образования.

«Обращения граждан — это не только канал разъяснения различных вопросов работы ведомства. Но и ценный, объективный источник получения оперативной информации о ситуации в образовательных организациях всех регионов страны. Поэтому мы намерены активно развивать этот вид связи», — подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.