Москва, 29 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В России за неделю (21−27 июня) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала июня — 100,3%, с начала года — 103,3% (июнь 2015 г.: в целом за месяц — 100,2%, с начала года — 108,5%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция рубля

За неделю цены на сахар-песок увеличились на 1,1%, крупу гречневую — на 1,0%, масло сливочное, вермишель, макароны, печенье, карамель, шоколадные конфеты — на 0,2−0,5%. Одновременно свинина, молоко стерилизованное, сметана, сыры, рис и пшено стали дешевле на 0,1−0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на свежие огурцы и помидоры — 6,6% и 2,6% соответственно, лук — 0,4%. В то же время картофель подорожал на 3,4%, капуста белокочанная и морковь — на 1,2%, яблоки — на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%, в мае — 0,4%. Годовая инфляция в мае 2016 года стабилизировалась на уровне марта-апреля (7,3%). По итогам 2016 года инфляция может составить 5−6%. Центробанк РФ прогнозирует снижение инфляции до 4% к концу 2017 года.

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