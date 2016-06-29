Кемерово, 29 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Яшкино, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

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По версии следствия, в августе 2015 года чиновник незаконно дал указание директору муниципального предприятия отменить проведение открытого аукциона на право заключения договора поставки угля для нужд района. Подозреваемый распорядился напрямую заключить контракт с одной из угольных компаний по ценам значительно превышающие среднерыночные. В результате бюджету муниципального образования был причине ущерб на сумму порядка 10 млн рублей. Стоит отметить, что в марте 2016 года чиновник по собственному желанию покинул занимаемую должность.

В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, направленных на закрепление доказательственной базы.