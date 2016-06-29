Чебаркуль, Челябинская область, 29 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждена воспитатель детского противотуберкулезного санатория «Каменный цветок» Татьяна Божко. Чебаркульский городской суд признал её виновной в гибели двоих воспитанников семи и восьми лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

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В отношении подсудимой применена статья 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Как сообщила старший помощник Челябинской областной прокуратуры Наталья Мамаева, 7 ноября 2015 года дети в санатории, где дежурила осуждённая, оказались без присмотра и вышли за территорию учреждения воспитанники. Прогуливаясь, дети вышли на тонкий лед озера Чебаркуль. На расстоянии пяти метров от берега лед проломился, девочка и мальчик упали в водоем и утонули. В ходе судебного заседания подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

При вынесении приговора суд учел полное признание вины подсудимой, заглаживание вреда потерпевшим путем принесения извинений и передачи денежных средств на погребение в сумме 30 тысяч рублей и мнение потерпевших о смягчении наказания. Виновная получила два года лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком, а также лишена права быть педагогом три года.

Отметим, последнее время в региональных СМИ существенно выросло количество публикаций о пострадавших детях. В Челябинской областной прокуратуре подтвердили увеличение сообщений, связанных с трагическими последствиями в отношении несовершеннолетних. «С детьми у нас последнее время какая-то проблема. Каждый день сводку в отношении детей читаем», — отметила Наталья Мамаева.

Напомним, 22 мая во время прогулки во дворе дома в Металлургическом районе Челябинска, на пятилетнего мальчика упала крупная ветка, отломившаяся от дерева из-за сильного порыва ветра. Врачи, прибывшие к месту происшествия констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом основания черепа. Мальчика срочно госпитализировали. На сегодня мальчик пошел на поправку его скоро выписывают.

22 июня на челябинском стадионе «Центральный» во время футбольной тренировки на одного из мальчиков упали футбольные ворота. В результате ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Его доставили в реанимацию, где прооперировали. Врачи оценивали состояние как стабильно тяжелое. В настоящее время мальчик вышел из комы.