Брянск, 29 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Троллейбусное депо №2 в Брянске сдадут в аренду под парковку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, сейчас идут переговоры с потенциальным арендатором. При этом мэрия не собирается продавать депо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбусам скажут нет

«Депо №2 закрыто, но находится в муниципальной собственности и должно приносить доход. Продавать его у нас в планах нет», — цитирует пресс-служба главу администрации Александра Макарова.

Кроме того, мэр заявил, что удалось снизить задолженность троллейбусного управления, однако проблема не могут быть до конца решена до тех пор, пока нет полного возмещения неполученной прибыли за перевозку льготных пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Брянское троллейбусное управление» приносит городу 189 млн рублей убытка каждый год. Кроме того, по данным на конец ноября 2015 года МУП «Брянское троллейбусное управление» имело долг в 137 млн рублей. Для того, чтобы решить проблему, городские власти задумали слияние двух депо, с тем, чтобы отдать депо №2 в аренду. Кроме того, на предприятии была введена жесткая экономия горючего, также власти обещали постараться исключить дублирование маршрутов в городе переделе рынка общественных перевозок.