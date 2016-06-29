Душанбе, 29 июня, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Организовать круглосуточное дежурство во всех мечетях и проверить работу камер наблюдения в канун и в день праздника Рамазан потребовал от Комиссии по этике Совет улемов Исламского центра Таджикистана сегодня, 29 июня, на собрании с верующими в Душанбе, сообщает радио «Озоди».

Matthias Rhomberg Мечеть

Как отметил председатель Совета улемов Саидмукаррам Абдулкодирзода, такое решение принято после террористического акта в Стамбуле в аэропорту Ататюрк для обеспечения безопасности населения в праздничные дни. Он также подчеркнул, что опечален сообщением о теракте в Стамбуле и осуждает «любые террористические выходки».

«Мы все наблюдаем. И вчера произошел взрыв в стамбульском аэропорту. Несколько человек погибли. То есть Комиссия по этике, которая образована в мечетях, в эти дни обязана активнее наладить свою деятельность. Да пусть всевышний всех нас сохранит, но и сами обязаны быть бдительными», — сказал муфтий.

Отметим, что Совет улемов установил окончание священного для мусульман месяца Рамазан в Таджикистане на 6 июля, день объявлен выходным.