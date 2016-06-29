Вашингтон, 29 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Действие новой компьютерной игры от разработчика Kabam будет разворачиваться в фантастическом мире, показанном Джеймсом Кэмероном в фильме «Аватар», сообщает Variety.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Почта: В Санкт-Петербурге покажут фильмы без денег, музыки, слов и монтажа. 2009. США, Великобритания Жизнь на планете Пандора

Кинокомпании Lightstorm Entertainment и 20th Century Fox уже оформили с разработчиком договор. Новинка выйдет в свет накануне премьеры продолжения «Аватара», намеченной на 2018 год. Игра будет создана в жанре стратегии на основе сюжета первого фильма, вышедшего в 2009 году, ее персонажами станут герои ленты.

Сиквелы «Аватара» будут выходить также в 2020, 2022 и 2023 годах, игра будет дополняться и обновляться в соответствии с сюжетами лент.