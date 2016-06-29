Москва, 29 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации в ближайшее время устранят административные ограничения для туристов, которые намереваются поехать в Турцию. Такое решение, как сообщает пресс-служба Кремля, было принято лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе телефонных переговоров.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Российский лидер (Владимир Путин) заявил, что поручит правительству вступить в переговоры с соответствующими турецкими ведомствами, с тем, чтобы восстановить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что административные ограничения в туристической отрасли также будут сняты. При этом лидеры 2-х стран договорились, что власти Турции примут дополнительные меры для безопасности туристов из РФ.

Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о возможности личной встречи.

27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сотрудникам СМИ, что президент РФ Владимир Путин получил письмо от главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер приносит извинения за гибель российского пилота фронтового бомбардировщика Су-24, преднамеренно сбитого турецкими ВВС в Сирии.

Представитель Кремля уточнил, что Эрдоган в своем послании российскому лидеру выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования родственникам погибшего российского пилота и сказал «извините». Кроме того, глава Турции отметил, что ведется следствие против гражданина Турции, который «ассоциируется со смертью российского пилота».

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