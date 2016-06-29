Красногорск, 29 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум.

В поселке ВНИИПО в Балашихинском районе Подмосковья, где утром 29 июня был эвакуирован жилой дом и детский сад из-за угрозы взрыва, взрывное устройство обнаружено не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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По словам собеседника агентства, взрывное устройство, о котором сообщили в ходе звонка в полицию 29 июня, в здании обнаружено не было.

Тем не менее на месте все еще находятся экстренные службы и люди не вернулись в свои жилища.

Информацию об эвакуации детского представитель ведомтсва не уточнил.

Напомним, 29 июня в экстренные службы поступила информация об угрозе взрыва в девятиэтажном доме, расположенном в поселке ВНИИПО. 35 жителей дома были эвакуированы. Специалисты также эвакуировали 30 человек из расположенного во дворе детского сада.