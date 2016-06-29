Киев, 29 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Завтра, 30 июня, в Киеве активисты радикального движения ОУН (запрещено в России) анонсировали демонтаж памятника начальнику дивизии Красной армии Николаю Щорсу. С таким заявлением выступил командир батальона организации Николай Коханивский, передает корреспондент ИА REGNUM.

kudago.com Теперь и Щорса хотят снести

«30 июня 2016 — день рождения генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича. Добровольческое движение отметит этот день прямым нациозащитным действием. Мы демонтируем памятник большевику Николаю Щорсу. Этот «красный командир» активно боролся с УНР, поэтому, согласно закону о декоммунизации, должен быть демонтирован», — пишет Коханивский.

Он также подчеркнул, что мэр Киева Владимир Кличко не спешит демонтировать монумент.

«Киевская внутренне-оккупационная власть во главе с Кличко не спешит демонтировать этого идола. Итак, это сделаем мы», — пообещал Коханивский.

Власти Киева намерения радикалов пока не комментировали.

Напомним, в марте 2016 года в департаменте градостроительства и архитектуры Киева заявили, что коммунистические памятники, предоставляющие художественную ценность, сноситься не будут. К их числу относится киевский памятник Щорсу.