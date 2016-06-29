Москва, 29 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Строительство в восточной части США новых объектов для поставок СПГ в Европу не изменит ситуацию к лучшему для американских газовых компаний, а напротив, может усугубить ситуацию. Об этом сегодня, 29 июня, заявил заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM А деньги — это божество США

«По нашим расчетам, полная цепочка стоимости американского СПГ при поставках на европейский рынок в настоящее время существенно превосходит те цены, которые установились на европейском рынке», — отметил аналитик.

Он объяснил, что в данном случае пока только один из трейдеров, которые забронировали мощности на американских заводах по сжижению, ввел первую линию поставок в начале этого года. По словам Гривача, в будущем планируется осуществлять дополнительные поставки. Однако:

«Те трейдеры, которые забронировали мощности, могут поставлять газ СПГ на европейский рынок только в убыток себе», — подчеркнул заместитель гендиректора по газовым проблемам.

Более того, несмотря на заявление американского Минэнерго о возможных увеличенных поставках в Европу при сооружении новых объектах на востоке страны, не совершит переворота на европейском рынке. Американская сторона поставками своего СПГ намерена снизить зависимость Европы от российской энергии. Однако аналитик ФНЭБ объяснил, почему такая позиция Вашингтона нереалистична.

«Это ничего не изменит, — заявил Гривач, — Может только усугубить ситуацию, потому что при росте объемов экспорта это приведет к тому, что с американского рынка будет убираться часть объемов газа. Это приведет к росту цены на газ на внутреннем рынке США. А значит, увеличится стоимость этого газа для импортеров. Потому что цена поставки учитывает цену на внутреннем рынке: трейдеры должны закупать его по внутренне американским ценам», — объяснил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США Адам Сьемински заявил в интервью агентству Sputnik, что поставки американского СПГ в Европу станут целесообразнее, когда на восточном побережье США будут построены необходимые для экспорта объекты.

Говоря в целом об интересе к газу из США, Съемински сказал, что самую большую заинтересованность высказывают такие страны как Бразилия, куда уже совершена первая поставка, и Чили. Также руководитель EIA обратил внимание на то, что Южная Корея, Китай и Япония всегда проявляли интерес к американскому природному газу.

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