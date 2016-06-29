Москва, 29 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Так называемая «евроинтеграция» Украины — весьма сомнительная цель, достигаемая еще более сомнительными средствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин на заседании рабочей группы по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых на Украине правовых актов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Официальные заявления европейских политиков и итоги референдума в Нидерландах показали, что так называемая «евроинтеграция» Украины — это весьма сомнительная цель, достигаемая еще более сомнительными средствами. Она не имеет не то что поддержки, но даже разрешения граждан европейских государств. А у граждан Украины просто никто и не спросил. Вопрос был решен методами вооруженного государственного переворота», — отметил он.

По его словам, Запад «до сих пор не готов оперировать фактами и юридическими документами, а в большей степени занимается пропагандой».

Косность евробюрократии повлияла и на исход голосования в Великобритании, сказал спикер Госдумы. «Проект евроинтеграции Украины стал свидетельством того эготизма и безответственности, которые отличают нынешнюю ЕС-овскую бюрократию, как образно охарактеризовал ее Дмитрий Киселев, «серых, как моль, еврочиновников». ЕС-вская бюрократия не хочет слышать самих европейцев, но зато чутко воспринимает советы и команды из Вашингтона, и похоже, столь критичный разрыв между обещаниями и реальностью серьезно повлиял на недавний выбор, сделанный подданными Великобритании», — подчеркнул Нарышкин.

По его мнению, американские чиновники «проговариваются на каждом шагу: мол, мы продлеваем санкции против России исключительно для содействия политическому урегулированию на Донбассе». «В таких заявлениях нет ни честности, ни разума, есть только ложь и плохо исполненная пропаганда, и стремление подольше держать лапу на чужих территориях, и на Украине, и в целом в Европе, и это не что иное, как очередное проявление явно имперских амбиций со стороны США», — сказал он.

«Трудно понять, зачем руководству европейских государств нужно уже в стопятый раз идти в «хвосте» американской политики, вместо того чтобы отстаивать интересы своих стран и населения своих стран», — заключил он, подчеркнув, что стремление к восстановлению нормальных отношений с Россией со стороны большинства европейских стран «очевидно».