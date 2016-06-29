Красногорск, 29 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В правительстве Московской области была создана временная рабочая группа Центральной избирательной. Целью ее работы станет контроль за соблюдением законодательства во время сентябрьских выборов в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

Congress of local and regional authorities Выборы

«Принято решение о создании межведомственной рабочей группы Центральной избирательной комиссии в правительстве Московской области, задача группы — осуществление контроля за соблюдением законодательства во время выборов на территории Подмосковья», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, также будут определены приоритетные направления в деятельности, чтобы предстоящие выборы прошли без нарушений с соблюдением законодательства

«Я встречалась с губернатором области, членами Мособлизбиркома, представителями ТИКов, был серьезный разговор, 28 июня образована временная рабочая группа по оказанию методической и организационной помощи окружным избиркомам по выборам депутатов в Госдуму по одномандатным округам», — заключила Памфилова.

Отметим, что в регионе планируется провести совещание с руководителями 11 территориальных избирательных комиссий, чтобы выявить основные проблемы и пути их решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также для организации честной кампании в Единый день голосования, 18 сентября 2016 года в области будут применяться электронные урны и системы видеонаблюдения на избирательных участках, что, по мнению экспертов, сможет гарантировать, что «выборы пройдут чисто».