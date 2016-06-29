Ростов-на-Дону, 29 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. 28 июня в Дубовском районе Ростовской области прошли общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС. Как сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС, участие в слушаниях приняли проектировщики и специалисты в области эксплуатации АЭС, представители АО «Концерн Росэнергоатом», государственных и независимых экологических организаций, правительства Ростовской области, администрации района и поселений, здравоохранения и общественных организаций, а также жители Дубовского района, на территории которого расположена Ростовская АЭС — всего 280 человек. С докладами и сообщениями по теме слушаний выступили более 20 человек.

Tobin Атомная электростанция и природа

«Сегодня общественность Дубовского района приняла участие в обсуждении предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС. Жители района, на территории которого и расположен сам объект, получили информацию от первых лиц: проектировщиков, тех, кто эксплуатирует станцию, ученых, экологов, — рассказала глава администрации Дубовского района Нина Кириллова. — Это один из самых надежных проектов атомных станций, энергоблоки оснащены новейшими системами безопасности, эксплуатация оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Мы получили и ответы на все волнующие нас вопросы — и теперь нет поводов для разговоров и кривотолков. Впрочем, мы сегодня увидели, что большинство жителей Дубовского района очень позитивно настроено в отношении Ростовской АЭС, мы все видим очень много плюсов от сотрудничества с атомной станцией. Все помнят, какие проблемы были в районе с энергоснабжением до пуска станции. Но, с тех пор, как был введен первый блок, мы забыли о том, что такое проблемы с электроэнергией. На средства, полученные от атомщиков, проведена газификация Дубовского района, в станице Жуковской построена большая двухэтажная школа, проведён большой объем работ по водоснабжению. В рамках оказания благотворительной помощи атомщики поддерживают нашу сельскую талантливую молодёжь, творческие коллективы, многодетные семьи. Разумеется, надеемся на дальнейшее сотрудничество с Ростовской АЭС. Поэтому лично я и большинство населения Дубовского района высказали свое одобрение по поводу пуска нового энергоблока Ростовской АЭС».

«На Ростовской атомной станции эксплуатируются три реактора типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 мегаватт каждый, — сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. — Только одна Ростовская АЭС может обеспечивать электроэнергией около 4 миллионов человек. Продукция Ростовской АЭС востребована потребителями Ростовской области, Южного федерального округа, а теперь и Крымского федерального округа. В рамках планово-предупредительных ремонтов на Ростовской АЭС проводится постоянная работа по техническому перевооружению, модернизации и продлению сроков эксплуатации действующих энергоблоков. Безопасное производство для Ростовской АЭС приоритетно. На Ростовской атомной станции предусмотрено несколько независимых каналов систем безопасности, каждый из которых может выполнить функции всей системы. В случае нарушения нормальной эксплуатации системы безопасности включаются в работу автоматически. Все оборудование реакторной установки, содержащее радиоактивные элементы, размещено в герметичной защитной оболочке. Она предназначена для предотвращения выхода радиоактивных веществ в окружающую среду при авариях. Герметичная оболочка реакторного отделения выполнена из предварительно напряженного железобетона с внутренней облицовкой металлом, что позволяет выдерживать такие виды экстремальных воздействий, как максимальное расчетное землетрясение интенсивностью 7 баллов, смерчи, ураганы, воздушные ударные волны. В рамках постфукусимских мероприятий мы приобретаем отдельные передвижные дизель-генераторы, которые можно будет в любой момент передвинуть и подключить к любому энергоблоку, подать источники электроэнергии от этой передвижной техники. Также приобретена техника, позволяющая подавать воду с постороннего источника; проведены дополнительные сейсмические исследования на энергоблоках. Неоднократно Ростовская АЭС признавалась лучшей атомной станцией России. Анализ деятельности проводился по многим параметрам — их порядка 20. И в первую очередь, это, конечно, вопросы обеспечения эксплуатационной надежности, радиационной и экологической безопасности».

«Главной целью экологической политики Ростовской АЭС является обеспечение такого уровня безопасности станции, при котором её воздействие на окружающую среду, персонал и население на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных экосистем и здоровья человека, — подчеркнула начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская. — Радиационный контроль в районе размещения Ростовской АЭС осуществляется в соответствии с федеральными законами и требованиями. Объем радиационного контроля включает в себя мониторинг приземного слоя воздуха; атмосферных выпадений; интегральной годовой дозы на местности вокруг АЭС; поверхностных водоемов, включая сеть питьевого водоснабжения; пищевых продуктов местного производства; поверхностного слоя почвы; полевой растительности; донных отложений и водорослей. Кроме того, осуществляется ежеквартальный контроль мощности дозы гамма-излучения с помощью мобильной лаборатории радиационной разведки по пяти автомобильным маршрутам, а также в местах размещения стационарных постов контроля автоматической системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) в автоматическом режиме. Влияния Ростовской АЭС на удельную активность радионуклидов в полевой растительности, а также в овощах, фруктах, мясе, рыбе и молоке, отобранных в качестве проб в районе размещения АЭС, не выявлено. Валовый выброс веществ в атмосферу с момента ввода в эксплуатацию первого энергоблока и до сего дня не превысил установленных нормативов и, кроме того, за указанный период сократился в 7 раз. Уменьшение выбросов в атмосферу связано с меньшим временем эксплуатации пуско-резервной котельной в отопительный период и уменьшением сжигаемого мазута, использованием тепла от теплофикационных установок энергоблоков. Текущие затраты Ростовской атомной станции на охрану окружающей среды в 2015 году составили 270,136 млн. руб. На достигнутом уровне Ростовская АЭС не останавливается. Наши задачи на 2016−2017 не менее амбициозны и масштабны. Намечены мероприятия по повышению безопасности систем циркуляционного и технического водоснабжения, реализация компенсационных мероприятий по воспроизводству и выпуску молоди рыбы, разработке нормативов допустимого воздействия АЭС с учётом ввода в эксплуатацию энергоблока № 4 и другие мероприятия».

«Самый важный показатель работы АЭС — безопасность, — заявил руководитель ВИТИ НИЯУ «МИФИ» Валентина Руденко. — Когда мы говорим о развитии Ростовской атомной станции, подразумеваем безопасную работу АЭС на протяжении всех лет её эксплуатации. Последние 12 лет на базе нашего вуза проводятся ежегодные международные научно-технические конференции по четырём направлениям: культура безопасности, строительство АЭС, монтаж оборудования и эксплуатация атомных станций. В этих конференциях принимают участие специалисты в области атомной энергетики — как из науки, так и практики. Мы делаем доклады, обсуждаем их, критически рассматриваем, спорим, но приходим к выводу, что атомная энергетика — это экономически эффективное и безопасное производство. Кроме этого, между нашим институтом и АЭС существуют тесные связи в области подготовки специалистов. Работники Ростовской АЭС являются преподавателями, руководителями дипломных проектов у студентов ВИТИ НИЯУ «МИФИ». Студенты проходят практику, а лучшие выпускники трудоустраиваются на АЭС. Наши дети хотят работать на Ростовской АЭС. К этому стремятся и их родители — это и есть самый важный показатель отношения местных жителей к атомной станции, показатель уверенности в надежном, безопасном и эффективном производстве».

«Волгодонск — это город «Росатома», в котором не только работает одна из лучших в России атомных станций, но создан целый кластер, связавший производство, машиностроение, науку и образование атомной отрасли, — считает заместитель председателя Общественного совета Росатома, президент российского «Зелёного креста» Сергей Барановский. — Именно поэтому Росатом уделяет особое внимание этому городу и соседним территориям. В декабре 2015 года в Волгодонске открылась общественная приёмная Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Мы считаем, что это огромный шаг вперёд в плане развития конструктивного диалога с общественностью в области открытой информационной политики, развития атомной энергетики, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности. Общественный совет «Росатома» проявляет большой интерес и к независимой экспертизе безопасности ядерных объектов. Недавно его представители совместно с российским «Зеленым крестом» провели собственную экспертизу материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №.2 Ленинградской АЭС. Независимые, в том числе и международные эксперты из пяти стран, которых мы привлекли, дали объективную оценку материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС и подтвердили экологическую безопасность объектов. «Зеленый крест» намерен выступить инициатором проведения подобной экспертизы материалов обоснования лицензии и на эксплуатацию строящегося энергоблока №4 Ростовской АЭС».