Москва, 29 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. После референдума экономические отношения между Россией и Великобританией в целом должны оставаться стабильными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил директор Российско-Британской торговой палаты Алан Томпсон в ходе пресс-конференции, посвященной итогам Brixit. «Начиная уже с 2013 года были приложены усилия к тому, чтобы увеличить товарооборот, и с обеих сторон говорилось о неисчерпаемых потенциалах», — напомнил он. В свете последних событий капиталовложения граждан РФ в Лондоне могут пострадать, но в области торговли возможна позитивная динамика: вопреки многим негативным факторам последних трех-четырех лет можно видеть «неуклонный рост малого и среднего бизнеса и аппетит для экспорта», заявил Томпсон.

Flickr upload bot Великобритания Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании.

«Мы надеемся, что Россия вновь станет одним из приоритетов, поскольку мы считаем, что у британских компаний есть огромный потенциал к тому, чтобы играть активную роль в экономическом росте России», — заявил Томпсон, комментируя будущее торговых отношений России и Британии после Brexit.

Представитель бизнеса отмечает, что на данный момент в экономической сфере царит обстановка неопределенности, причем неуверенность, по его мнению, «в большей степени влияет на настроения британцев, нежели на настроения русских». При этом Томпсон остается оптимистом: «В пределах деятельности Российско-Британской торговой палаты наши все усилия приложены к тому, чтобы напомнить и дать больше уверенности именно в том, что британский рынок ждет российский товар».

В результате прошедшего 23 июня референдума победили сторонники выхода Великобритании из ЕС. После того, как Великобритания направит в Евросоюз официальное заявление о намерении выйти из его состава, начнется формальная процедура «развода», которая должна будет пройти уже при новом премьер-министре, который займет этот пост 9 сентября.