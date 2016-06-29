Лондон, 29 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 29 июня, что его преемник может начать переговоры с Евросоюзом о выходе из блока до того, как этот процесс будет запущен формально в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выхода нет

С таким заявлением глава правительства выступил в парламенте страны.

«Они заявили «не будет уведомления [о выходе] — не будет переговоров», но я не думаю, что это исключает дискуссию, которую новый премьер-министр может вести со своими партнерами или, например, с учреждениями, чтобы впоследствии мы могли построить правильные отношения», — отметил премьер-министр Соединенного Королевства.

Глава правительства также подчеркнул, что сохранение целости страны является вопросом крайней важности. Это связано с тем, что после решения большинства граждан страны о выходе из ЕС, страны, входящие в состав Великобритании могут заявить о своей независимости.

«Сохранения Соединенного Королевства в целостности является абсолютным национальным интересом для нашей страны», — заявил он.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход страны из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.

Для начала официального процесса выхода страны из блока Великобритания должна заявить об этом Брюсселю в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения. Ряд лидеров стран ЕС подчеркивали, что никаких переговоров, как официальных, так и неофициальных с Великобританией до этого момента проводится не будет.