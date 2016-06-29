Москва, 29 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уверен, что повышение минимальной цены на игристые вина в РФ, запланированное на 26 июля, скажется на поведении покупателей. Об этом он сегодня, 29 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM.

fansshare.com Шампанское

«Теперь потребитель будет знать: вот есть минимальная цена — 164 рубля — это гарантированно шампанское игристое, качественное, из винограда, легальное и т. д», — считает эксперт.

По его словам, в связи с тем, что в 2005—2006 гг. цена тихих и игристых вин уравнялась (последние прежде стоили на 30% дороже неигристых вин), увеличилось производство и потребление шампанского. Это и высокая ставка акцизов для игристых вин привлекло внимание фальсификаторов.

«Производитель-фальсификатор предпочитает уплатить акциз, но сэкономить на винограде. Несмотря на то, что акциз шампанских игристых вин большой — около 20 рублей в бутылке, фальсификаторы экономят на винограде, заменяя его ароматизаторами, красителями, ворованным спиртом. Себестоимость такого продукта — минимальная, а акциз обеспечивает легальность товара и защищает от лишних проверок», — подчеркнул Дробиз.

В Управлении по виноградарству и винодельческой промышленности минсельхоза Краснодарского края ИА REGNUM сообщили, что установления минимальной розничной цены на шампанское винодельческое сообщество ждало с 2009 года, когда была установлена минимальная цена на водку. Представитель Управления также выразил надежду на то, что со временем цена будет корректироваться.

«Минимальная розничная цена на шампанское устанавливается впервые. Это позволит защитить интересы легальных производителей, которым трудно бороться с производителями контрафактного шампанского, потому что нелегалы производят свое вино не из винограда, и оно дешевле. Аналогично тому, как введение минимальной цены на водку способствовало в свое время росту объемов легального производства водки, потому что ценовое преимущество исчезает у нелегалов, и они не могут попасть на легальный рынок с ценой, установленной ниже, также и здесь. Шампанское по этой цене продавать могут и должны легальные производители, и преимущество нелегалов исчезает. Выхода этого приказа винодельческое сообщество ждало очень давно, с 2009 года, когда установили минимальную цену на водку. И сейчас самое главное, чтобы эта цена периодически обновлялась и актуализировалась. Реальная, выгодная для легальных производителей цена возрастает, поэтому и минимальную цену нужно с годами увеличивать», пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с 26 июля минимальная цена шампанского при покупке от производителя составит 115 рублей, минимальная оптовая цена — 133 рубля, а минимальная розничная — 164 рубля. Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.