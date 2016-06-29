Вашингтон, 29 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Американским специалистам удалось создать первую в мире вакцину от вируса Зика и успешно испытать ее действие на мышах. Для защиты от опасного заболевания животным потребовалась лишь одна инъекция, пишет журнал Nature.

sipa Мыши

По словам Дэна Баруха из Гарвардского университета, ученые создали два прототипа вакцины, один из которых содержит фрагменты ДНК вируса, а второй представляет собой «убитые» частицы вируса. Введение обеих вакцин защитило мышей и от бразильских штаммов вируса, и от вирусных частиц, полученных от заболевших людей в Коста-Рике.

После укола иммунная система животных стала вырабатывать антитела к вирусу, при этом повторных инъекций для возникновения 100% устойчивости к болезни не понадобилось.

Теперь Барух и его коллеги проводят испытания вакцин на беременных самках, итоги опытов будут опубликованы в ближайшее время. Тогда можно будет говорить, удастся ли защитить человеческий плод от развития микроцефалии, вызываемой вирусом Зика.