Вашингтон, 29 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Советский Союз в годы холодной войны создал подлодки класса «Лира» (по классификации НАТО — Alfa), которые западные военные считали серьезной угрозой, пишет военный обозреватель The National Interest Роберт Фарли.

Кукрыниксы. НАТО

Он напомнил характеристики подводного судна: титановый корпус, обеспечивавший скорость в 41 узел, глубину погружения до 700 метров, необыкновенную маневренность, благодаря которой лодка могла уклоняться от большинства торпед НАТО.

Основные системы управления «Лирой» были автоматизированы, это позволило обеспечить немногочисленный экипаж и повысить скорость боевого реагирования. Многие подлодки до сих пор не могут сделать то, что делала «Лира», пишет автор.

Подлодки «Лира», получившие прозвище «золотые рыбки», были выведены из состава флота и утилизированы к середине 90-х годов — они стали не нужны сразу после окончания холодной войны, заключает обозреватель издания.