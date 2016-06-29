Сыктывкар, 29 июня, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Коми проанализировала практику поддержания государственного обвинения по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств за истекший период 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, за 5 месяцев 2016 года судами с участием государственных обвинителей вынесено 166 обвинительных приговоров в отношении 213 лиц. Фактов вынесения оправдательных приговоров по таким делам не имеется.

Тревогу вызывает рост удельного веса количества подростков в возрасте от 16 до 18 лет, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры за совершение таких преступлений. Данный показатель в сравнении с 5 месяцами 2015 года увеличился с 5,9% (17 человек) до 10,3% (22 человека).

Кроме того стабильно высоким остаётся количество женщин, совершивших незаконные действия в сфере оборота наркотических средств. За 5 месяцев 2016 года обвинительные приговоры вынесены в отношении 32 женщин (в аналогичный период прошлого года — в отношении 35).

Показатели уровня женской и подростковой преступности неутешительны. При этом в УК РФ имеется ряд статей, предусматривающих определённые послабления при назначении наказания несовершеннолетним и женщинам. Несмотря на это судебная практика свидетельствует, что как подросткам, так и женщинам за противоправные деяния в сфере оборота наркотиков, в отличии от других категорий преступлений, назначается самый строгий вид наказания — лишение свободы. Так, к реальному отбытию наказания в виде лишения свободы за 5 месяцев 2016 года осуждены 186 преступников, из которых лишь 37 такое наказание назначено условно.