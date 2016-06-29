Севастополь, 29 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Севастополе завершено комплектование первой в КФО экспериментальной научно-производственной роты Минобороны при ФГБУ «13-й судоремонтный завод Черноморского флота». В Севастопольском городском военном комиссариате 29 июня торжественно проводили 20 новобранцев к месту прохождения службы, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Первые 20 севастопольцев с высшим техническим и средним специальным образованием начали службу на военном заводе в конце прошлого года.

Как сообщил директор судоремонтного завода ЧФ Юрий Беспалов, рота создана в соответствии с указом президента России в качестве эксперимента. Основная цель эксперимента — сохранение инженерно-технического персонала для предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Применительно к особенностям 13 завода — создание новых технологий судоремонта и улучшение производственного процесса. «Все призывники — это работники завода, которые подлежали призыву в ВС РФ. Операторы научно-производственной роты после военной службы в течение одного года продолжат работу на предприятии», — сообщил Беспалов.

Он сообщил, что предварительный анализ работы показал положительный эффект от эксперимента — научные разработки военнослужащих роты инновационные и будут представлены в сентябре на выставке «Армия 2016».

«Изобретения находятся на этапе действующих моделей — это асинхронный двигатель открытого типа для работы в морской среде, синхронный генератор на постоянных магнитах, который предназначен для ветровых установок», — привел пример Беспалов.

По результатам проведения эксперимента будет проанализирована эффективность деятельности научно-производственных рот, как в интересах Вооруженных сил РФ, так и в интересах предприятий ОПК страны.