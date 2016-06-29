Ростов-на-Дону, 29 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» изготовил очередную партию оборудования, которая будет использована для строительства Белорусской АЭС. Как сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе предприятия, на данный момент готов один из восьми подогревателей высокого давления камерного типа.

Александр Куприн. Металлургический завод. 1930

«Данное оборудование обеспечит долговременную и надежную работу трубной системы без капитальных ремонтов. Оборудование установят в турбинном цехе станции для регенеративного подогрева питательной воды паром, что значительно повысит экономичность установки», — отметили в пресс-службе.

Эту крупногабаритную деталь весом 138 тонн установят на первом энергоблоке БелАЭС. Ещё «Красному котельщику» предстоит изготовить ещё семь подобных подогревателей. Срок окончания работ — март 2017 года.

Отметим, что весной этого года для БелАЭС отгружен деаэратор, изготовленный «Красным котельщиком», подогреватели низкого давления. Во втором полугодии 2016 года планируется отгрузить первый турбогенератор.

Напомним, что в октябре прошлого года из Ростовской области в Белоруссию отправили корпус реактора для БелАЭС. Первый корпус реактора для первой в Белоруссии АЭС все испытания прошел успешно. Его транспортировали из Волгодонска до Великого Новгорода по воде, затем — по железной дороге на специальном транспортере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод, расположенный в Таганроге, нуждался в дополнительной рабочей силе. Обеспечить рабочими местами предприятие рассчитывало 125 человек.