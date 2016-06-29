Комиссия Сейма Латвии выступила против федерализации Евросоюза
Рига, 29 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Депутаты Сейма Латвии выступают за Евросоюз, а не федеральное образование, заявила после заседания парламентской комиссии по европейским делам председатель комиссии Лолита Чигане, сообщает портал Lsm.lv.
Как стало известно, на заседании обсуждалась национальная позиция Латвии в связи с результатами референдума о выходе Великобритании из ЕС, состоявшегося в 23 июня.
После заседания Лолита Чигане пояснила, что Латвия поддерживает «единое сотрудничество между странами Европы, а так же конструктивное сотрудничество с Великобританией».
Вместе с тем депутаты дополнили национальную позицию Латвии по вопросу Brexit мнением, что Европа должна быть объединением национальных стран, а не федеральным образованием. По мнению депутатов, необходимо также укреплять внешние границы и возобновить действие зоны Шенгенского соглашения.
В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, отвечая на вопрос о влиянии британского референдума на будущее Евросоюза, заявил, что подобные референдумы в других странах-участницах исключать нельзя: «Мы знаем, что в довольном большом числе стран ЕС сильны позиции евроскептиков. Это и Франция, и Ирландия… Так что это не исключено, но решение, проводить ли референдумы — уже за парламентами этих стран».
Но как оказалось, не все депутаты комиссии Сейма по европейским делам поддерживают национальную позицию Латвии. Например, депутат от фракции «зеленых» и крестьян Валдис Калнозолс назвал ее «беззубой»: «Я считаю, что национальная позиция, разработанная Министерством иностранных дел, является беззубой. То есть мы, как в Латвии принято, подчиняемся, присоединяемся и так далее. У нас нет своей собственной позиции».
Напомним, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%.