Рига, 29 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Депутаты Сейма Латвии выступают за Евросоюз, а не федеральное образование, заявила после заседания парламентской комиссии по европейским делам председатель комиссии Лолита Чигане, сообщает портал Lsm.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Как стало известно, на заседании обсуждалась национальная позиция Латвии в связи с результатами референдума о выходе Великобритании из ЕС, состоявшегося в 23 июня.

После заседания Лолита Чигане пояснила, что Латвия поддерживает «единое сотрудничество между странами Европы, а так же конструктивное сотрудничество с Великобританией».

Вместе с тем депутаты дополнили национальную позицию Латвии по вопросу Brexit мнением, что Европа должна быть объединением национальных стран, а не федеральным образованием. По мнению депутатов, необходимо также укреплять внешние границы и возобновить действие зоны Шенгенского соглашения.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, отвечая на вопрос о влиянии британского референдума на будущее Евросоюза, заявил, что подобные референдумы в других странах-участницах исключать нельзя: «Мы знаем, что в довольном большом числе стран ЕС сильны позиции евроскептиков. Это и Франция, и Ирландия… Так что это не исключено, но решение, проводить ли референдумы — уже за парламентами этих стран».

Но как оказалось, не все депутаты комиссии Сейма по европейским делам поддерживают национальную позицию Латвии. Например, депутат от фракции «зеленых» и крестьян Валдис Калнозолс назвал ее «беззубой»: «Я считаю, что национальная позиция, разработанная Министерством иностранных дел, является беззубой. То есть мы, как в Латвии принято, подчиняемся, присоединяемся и так далее. У нас нет своей собственной позиции».

Напомним, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%.