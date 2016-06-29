Калининград, 29 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Командующий Балтийским флотом Виктор Кравчук распоряжением министра обороны Сергея Шойгу снят с должности. Также отстранен от исполнения обязанностей начальник штаба Балтфлота Сергей Попов.

mil.ru Командующий Балтийским флотом Виктор Кравчук

«Главой военного ведомства и членами коллегии Министерства обороны даны жесткие и принципиальные оценки деятельности должностных лиц, допустивших серьезные упущения по службе, — сообщает пресс-служба Минобороны России. — По результатам проверки и обсуждения на коллегии командующий Балтийским флотом, начальник штаба флота и еще ряд должностных лиц за серьезные упущения в боевой подготовке, а также искажение в докладах реального состояния дел отстранены министром обороны от исполнения обязанностей».

ИА REGNUM напоминает, что с 11 мая по 10 июня 2016 года в Калининградской области была проведена контрольная проверка органов военного управления, соединений и воинских частей Балтфлота.

Вице-адмирал Виктор Кравчук был назначен на должность командующего Балтийским флотом в 2012 году. 18 января 2016 года Кравчуку исполнилось 55 лет.

ИА REGNUM уточняет, что в последний год Балтийский флот, дислоцирующийся в Калининградской области, оказался в эпицентре активности НАТО. Напомним, менее месяца назад НАТО провели масштабные военные учения под названием «Анаконда», предусматривающие «змеиное удушение» российского эксклава.