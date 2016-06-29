Москва, 29 июня, 2016, 15:25 — ИА Регнум. На выставке «Тверская, и не только», открывшейся 28 июня в Музее Москвы, московские археологи впервые демонстрируют широкой публике артефакты, обнаруженные во время работ по благоустройству центра города в рамках программы «Моя улица». Экспозиция состоит из более чем сотни уникальных предметов-артефактов, обнаруженных во время работ по благоустройству центра Москвы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорнаследия. Все эти предметы, имеющие огромную историческую ценность, были найдены на улицах Тверской, Большой Полянке, Остоженке, Вознесенском переулке, Страстном, Рождественском и Петровском бульварах, Кремлевской и Софийской набережных, которые относятся к совершенно разным эпохам истории Москвы.

пресс-служба Мосгорнаследия Найденные на улицах Москвы артефакты

«Еще до начала работ по благоустройству улиц заранее прогнозировались наиболее перспективные участки, где возможно обнаружение фундаментов утраченных архитектурно-археологических объектов, а также остатков материальной культуры прошлых веков», — сообщил заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Леонида Кондрашева.

По его словам, для определения историко-культурной ценности обнаруженных предметов археологам требуется провести первичную обработку находок, частично их отреставрировать. А после окончания исследований все археологические предметы подлежат передаче в государственную часть музейного фонда Российской Федерации.

Наиболее ценными для археологов находками являются клад медных монет, найденный в Вознесенском переулке, который содержит 91 медную монету. Редкой находкой стал также железный куб, на двух гранях которого находятся рельефные изображения аверса и реверса монеты (копейки) периода правления царя Алексея Михайловича (1645−1676 гг.). По заключению сотрудника Отдела нумизматики Государственного Исторического музея, находка представляет собой маточник — инструмент, с помощью которого изготавливались штемпели для чеканки фальшивых монет.

Огромный интерес представляют также два белокаменных позднесредневековых (вторая половина 1600 гг.) надгробия с эпитафиями на немецком языке, обнаруженные в 2015 году в районе Мытной улицы, где в XVI—XVII вв. располагалось иноземное кладбище неправославных христиан.

Около 1000 артефактов было найдено всего лишь за два года раскопок. Директор Музея Москвы Алина Сапрыкина отметила, что «у москвичей есть уникальная возможность увидеть предметы, веками скрывавшиеся в культурном слое города». Также она заявила, что Музей Москвы постарается как можно чаще включать находки, сделанные в рамках программы «Моя улица», в экспозиции и временные выставки. Выставка «Тверская, и не только» открыта для посетителей до 17 июля.

Как сообщало ИА REGNUM 28 июня, на Театральной площади в ходе работ по благоустройству были найдены фрагменты деревянного сруба, оказавшиеся частью питейного заведения XVIII века. Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев отметил, что пока не решено, что будет с историческим объектом: перенесут ли его на выставочную площадку в Музей Москвы или оставят на месте раскопок под стеклянным куполом.