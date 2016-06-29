Киев, 29 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Оперный певец и член экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Василий Слипак погиб в Донбассе от пули снайпера. Об этом, как передает «Громадьске ТВ», рассказали в ДУК «Правый сектор» (запрещена в России).

David William Снайпер

По словам источника, оперный певец погиб в среду, 29 июня, возле поселка Луганское.

«Слипак сидел за пулеметом, — говорится в сообщении. — Кроме него, снайпер подстрелил двух военных, состояние средней тяжести».

Ранее журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что один из лучших баритонов мира Василий Слипак, который принимал участие в боевых действиях от экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), погиб на территории Донбасса. По словам источника, Слипак, который 19 лет жил и работал во Франции, погиб в зоне «АТО» под Донецком.

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