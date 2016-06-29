Москва, 29 июня, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Москве проведена реорганизация диспетчерского управления 154 канализационно-насосными станциями, пятью аварийно-регулирующими резервуарами, камерами переключения и десятками точек контроля уровня сточных вод на канализационной сети. Как заявил журналистам начальник службы по эксплуатации насосной станции АО «Мосводоканал» Алексей Любин, летом потребление воды в столице снизилось до 2,5 млн кубометров в сутки. Он отметил, что сокращение связано с периодом отпусков и каникул, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машинный зал Центральной канализационной насосной станции

Дарья Антонова ИА REGNUM Высоковольтные электродвигатели насосных агрегатов

«Зимой потребление составляет около 4 млн кубометров», — уточнил Любин. Специалист ведомства добавил, что работа ведется круглосуточно. «В диспетчерской на экране в режиме реального времени отображаются данные геоинформационной системы. Диспетчеры следят за движением бригад Мосводоканала, работой канализационных объектов и неисправностями», — пояснил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инженер на дежурстве отдела оперативного управления СЭНС

По словам заместителя генерального директора, начальника управления канализации ведомства Михаила Богомолова, в столице централизованное водоснабжение осуществляется из поверхностных водоисточников, в которые входят 15 водохранилищ и тракты подачи воды — река Москва с притоками и канал имени Москвы.

«Отмечу, что коэффициент неравномерности потребления воды в городе вырастает в нескольких случаях. Это 30 и 31 августа, когда, как я называю, происходит «помывка детей» к школе после летних каникул. Также, если Новый год выпадает на будний день: тогда все возвращаются домой и начинают массово потреблять воду и мыться. Здесь нам необходимо обеспечить режим водоснабжения и следить за тем, чтобы ничего не произошло», — сообщил Богомолов.

По его словам, меньше всего воды в столице потребляют на День России, 12 июня. «Летнее время вообще меньше воды потребляют. Поэтому мы используем это время для ремонта и профилактики всех систем», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщала пресс-службе «Мосводостока», общая протяженность канализационной сети города составляет более 8178,4 км. Водоотведение столицы осуществляют Люберецкий (ЛОС), Курьяновские (КОС) и очистные сооружения в Южном Бутово.