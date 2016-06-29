Лангепас, Югра, 29 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в городе Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра) произошел взрыв, сообщили в региональном центре МЧС.

Огонь

По предварительным данным, произошел хлопок на установке по перекачке газа в «Западной» промзоне. Установка частично разрушена, подача газа прекращена. На месте ЧП работают спасатели, пожарные.

В МЧС уточнили, что возгорание локализовано. По данным Life, пострадали четыре человека, один из них получил рваные раны лица, остальные — ожоги.